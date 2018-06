MIGRANTI, VITTORIA ITALIA. SALVINI ESULTA”NAVI ONG NON VEDRANNO PIÙ NOSTRO PAESE…”

Sul tema dei migranti “mi fido delle cose scritte, vediamo gli impegni concreti, vediamo che succede”. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, a Radio Capital, commentando quanto sta avvenendo a Bruxelles dove è in corso il consiglio d’Europa. “La novità – aggiunge – è che si è discusso di una proposta italiana, dei nostri bisogni, mentre prima eravamo noi a seguire le proposte degli altri”. “Conte non l’ho sentito, l’ho messaggiato stamattina”, spiega il vicepremier. “Leggo – aggiunge – che c’è accordo di fondo, non solo su migrazione, ma anche le questoni economiche” sono importanti, “come le spese possibili e le infrastrutture”.

L’ONG

“Le navi delle Ong – assicura – non vedranno più l’Italia”. Poi, intervenendo al Festival del Lavoro di Milano, Salvini sottolinea come al Consiglio europeo “è stato portato a casa il 70% di quanto richiesto”. “Abbiamo messo i puntini su ‘i’ e si è arrivati a dei risultati”, spiega. Il titolare del Viminale torna quindi ad attaccare il presidente francese. “Lezioni dal signor Macron, che al confine respinge decine di bambini e donne, non ne prendo – ribadisce- . Finora ha preso solo 600 richiedenti asilo. Prima di parlare ne dovrebbe prendere altri 9mila, fino a quel momento – conclude – non apra bocca”. (ADNKRONOS)