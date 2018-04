Migranti:tensione con polizia per corteo

TORINO, 22 APR – Tensione tra i manifestanti ‘antifascisti’ italo-francesi dei movimenti No Tav e Briser les frontieres e le forze dell’ordine francesi al confine di Monginevro. Il corteo, partito dalla vicina Claviere, ultimo comune in territorio italiano, e formato da 300-400 attivisti, si è trovato la strada sbarrata dal cordone della Gendarmeria e della Polizia francese. La marcia era stata organizzata per protesta contro la presenza dei militanti di estrema destra del movimento ‘Generation Identitaire’ a Nevache, vicino al Colle della Scala. Dopo qualche frizione a Monginevro, i manifestanti, ai quali si sarebbero aggiunti alcuni migranti, hanno ripreso il loro cammino attraverso i sentieri ancora innevati, in direzione di Briancon. Nel frattempo, il presidio di ‘Generation Identitaire’ era già stato lasciato, in tarda mattinata, dai militanti.

2018-04-22_1221779053