Grave incidente sul lavoro a Milano, in via Rho (zona Greco), all’interno della Lamina, azienda che si occupa della produzione di acciaio e titanio. Due operai (uno aveva 57 anni) sono morti poco dopo essere arrivati negli ospedali di Monza e al Sacco di Milano. In tutto i lavoratori coinvolti sono sei, due (di 48 e 61 anni) sono sono in condizioni disperate e si trovano ora al San Raffaele, dove sono arrivati in arresto cardiocircolatorio. Non hanno mai ripreso conoscenza e sono stati collegati, in un disperato tentativo da parte dei medici, all’Ecmo, il macchinario per la circolazione extracorporea. Altri due sono in condizioni meno serie alla clinica Santa Rita. I sei uomini sono stati trovati svenuti, stavano ripulendo un forno interrato. Potrebbero aver respirato vapori tossici.

Tutte le persone coinvolte sono dipendenti della Lamina e stavano svolgendo, stando alle prime informazioni, operazioni definite di routine. Sul posto sono state inviate diverse ambulanze, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale. Secondo quanto accertato dai carabinieri, sarebbero rimasti intossicati dai gas durante le operazioni di pulizia del forno che si trova a circa due metri di profondità. Sul tipo di sostanza tossica stanno facendo accertamenti i vigili del fuoco del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico).

fonte repubblica