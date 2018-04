Si spoglia e si masturba nel parchetto davanti ai bambini: giovane arrestato a Milano

Si masturba nel parco vicino ai bimbi. Un uomo è stato arrestato dalla polizia, avvertita da alcuni passanti. In manette è finito un ragazzo di venticinque anni, originario della Bulgaria e in Italia senza documenti come scrive Milanotoday. Il giovane è stata fermato dai poliziotti mentre si stava masturbando. L’episodio è avvenuto alle 15.30 di martedì. L’uomo è stato accusato di atti osceni in luogo pubblico.