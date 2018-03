Minaccia prof e un disabile, arrestato

BRESCIA, 03 MAR – Solo 15 giorni fa era stato denunciato per atti di bullismo nei confronti dei compagni di classe, tra cui un disabile. Un 16enne di origini marocchine e residente a Bergamo non si è fermato nemmeno dopo il primo intervento dei carabinieri che su ordinanza del Gip del Tribunale di Brescia lo hanno arrestato. Ora si trova in una comunità protetta. Dopo la prima denuncia a piede libero il giovane aveva iniziato a minacciare anche gli insegnanti che, come un gruppetto di sette studenti, non voleva più entrare in classe. Tra le minacce del 16enne, anche quella di coinvolgere una baby gang per far rispettare gli ordini che dava ai compagni di classe vittime di bullismo.

