Ministri Governo COTTARELLI: Il Ritorno dei tecnici

Una lista dei ministri in poco più di 24 ore, snella e veloce, quella stilata da Carlo Cottarelli. Come precisato da tgcom24 I nomi che il premier incaricato porterà oggi al Quirinale hanno tutti un curriculum e una carriera alle spalle, pochi ma qualificati. E soprattutto tecnici. Lo stesso ex commissario della spending review oltre a guidare Palazzo Chigi, potrebbe prendere anche l’interim dell’ Economia. Alla guida della Farnesinapotrebbe anche andare un altro ambasciatore, Giampiero Massolo, oggi presidente di Fincantieri, che però potrebbe anche guidare lo Sviluppo economico.

Per il ministero dell’Interno si fanno i nomi dei prefetti Paolo Tronca e Carlo Mosca, che ovviamente conoscono la struttura per averci lavorato una vita. Enrico Giovannini, ex ministro nel governo di Enrico Letta, ex presidente dell’ Istat, potrebbe andare al ministero del Lavoro. Per gli Affari europei Enzo Moavero Milanesi, che ha già avuto questa delega negli esecutivi guidati da Mario Monti ed Enrico Letta. E ancora Raffaele Cantone il presidente dell’Autorità anticorruzione potrebbe essere sottosegretario alla presidenza del Consiglio; Paola Severino potrebbe guidare il ministero della Giustizia. Per Elisabetta Belloni invece si aprirebbe la casella della Farnesina “contesa” con Massolo. Altra donna in pole nella squadra di Cottarelli Anna Maria Tarantola.