Miracolo: neonata nasce dopo incidente. Bimba strappata dal ventre della mamma.

Un vero e proprio miracolo quello avvenuto alla piccola di 39 settimane ancora nel ventre della mamma che è stata letteralmente strappata dalla pancia e sbalzata via dalla pancia della donna.

A causa di un incidente, la povera mamma è morta dopo che un tir su cui viaggiava si è ribaltato, ma la piccola è rimasta praticamente illesa sull’erba a bordo della carreggiata.

“La madre era sotto diverse assi di legno, non so come abbia fatto non solo a vivere ma anche a rimanere praticamente illesa, C’è la mano di Dio” , queste le parole scioccanti di un soccorritore medico brasiliano ha raccontato quanto accaduto, tra San Paolo e Curitiba, nel sud-est del Brasile.

La strana dinamica.

A causa del terribile incidente stradale, la neonata è stata strappata dal ventre della mamma e lanciata a diversi metri di distanza, per la donna che era alla 39esima settimana di gravidanza, nulla da fare. La donna che era sul camion è stata scaraventata fuori dalla cabina, per poi essere schiacciata dal carico di legna. A causa del forte impatto la pancia e il ventre sono stati tagliati e la neonata è stata espulsa dal grembo verso la nascita.

Una volta ascoltato il vagito, i medici e soccorritori non si sono spiegati il miracoloso salvataggio. trovando la bimba senza un graffio.