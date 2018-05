L’arte e la moda in tutte le espressioni. Con il patrocinio del Comune di Sorrento e della Fondazione Sorrento, sabato 5 maggio alle ore 19 a Villa Fiorentino la stilista napoletana Daniela Danesi presenta la collezione primavera estate nell’ambito del Sorrento Young Art, mostra internazionale di arte moderna in cartellone fino al 13 maggio. Ingresso alla mostra info SyArt Villa Fiorentino. Defilé ore 19.45 su invito, in diretta facebook.