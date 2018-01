Modugno, 90 anni fa nasceva Mr. Volare

ROMA, 7 GEN – Il 9/1 Domenico Modugno avrebbe compiuto 90 anni. Ne sono passati quasi 25 dalla sua morte (6 agosto 1994), eppure Mister Volare continua a rappresentare un punto di riferimento e una fonte di ispirazione, se si pensa al gran numero di omaggi e al fatto che la versione francese di Io mammeta e tu, cantata da Karl Zero, è finita nella colonna sonora di X Files. Un personaggio dal carisma contagioso che ha cambiato il corso della musica del nostro Paese nel 1958, con Nel blu dipinto di blu, il titolo che ha aperto le porte della modernità alla canzone italiana. Un successo mondiale che gli fece vincere tre Grammy, disco dell’anno, canzone dell’anno e interprete dell’anno. Tra i suoi successi, anche Piove, L’uomo in frac, Resta cu me e a a teatro Rinaldo in campo e Cyrano. Impressionante il numero di omaggi dopo la sua morte: da Mina a Roberto Murolo al Fabrizio De André che lo cita in Don Raffae’, dai Negramaro di Meraviglioso fino a Diodato con Piove e a Volare, la fiction di Rai1 con Beppe Fiorello.

2018-01-07_1071709124