ROMA, 4 MAR – “Lui non lo fa il governo, non e’ un politico”. Così la moglie di Mario Draghi risponde all’ davanti al seggio elettorale presso il liceo Mameli di Roma. “Dai, stai zitta” la bacchetta il presidente della Bce salendo in macchina. Mario Draghi è andato a votare poco dopo le 9 del mattino e non ha voluto rispondere alle domande dei giornalisti.

