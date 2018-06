Mondiali 2018. Martinez non fa sconti: «Prenderemo una decisone solo quando…»

“Per me e’ un grande privilegio avere a disposizione tutti questi grandi giocatori, non solo per il loro talento a livello tecnico ma anche per le loro doti umane. Il mio compito e’ quello di ottenere il meglio da loro sul campo: uno dei modi migliori per farlo e’ giocare bene riuscendo al contempo a divertirsi”. Cosi’, in conferenza stampa, Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, alla vigilia della gara contro il Panama, in programma a Sochi al Fisht Stadium.

Le dichiarazioni

“Sia Vermaelen che Kompany per il match di domani non sono pronti ma conto su di loro per le prossime partite. La situazione di Vermaelen sta evolvendo positivamente e conto di averlo a disposizione fin dalla prossima partita, contro la Tunisia. In merito a Kompany, invece, prenderemo una decisione sempre l’ultimo momento. Spero di poterlo schierare per l’ultima sfida del girone, contro l’Inghilterra”, ha aggiunto il ct del Belgio.