MONDIALI 2018, MOURINHO SVELA: “LA FORZA DELL’ISLANDA? FIN DA PICCOLI…”

Il tecnico portoghese José Mourinho ha detto la sua sul pareggio mondiale tra Argentina e Islanda. «La parola che mi viene in mente per descrivere la partita dell’Islanda è compattezza. Sono stati compatti per tutta la partita – ha esordito lo Special One, che poi ha svelato il segreto dei nordici – Nessuno può fare all’Islanda una colpa di questo atteggiamento, hanno avuto grande spirito, grande impegno, grande forza. Si vede che fin da bambini mangiano carne a colazione, sono tutti fortissimi».

Sul portiere argentino

L’allenatore ex Inter ha poi commentato anche la prestazione del portiere argentino Willy Caballero: «Io o Caballero in porta sarebbe stata la stessa identica cosa perché avrei parato esattamente come lui».

fonte: Dagospia