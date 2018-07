Mondo del giornalismo in lutto: è morto l’autore di Arancia Meccanica

Dido Sacchettoni non c’è più. Era nato ad Ancona, aveva 82 anni, il suo vero nome era Aleardo ma tutti lo conoscevamo come Dido. Tutti quelli che lo hanno incontrato, personalmente o professionalmente, lo ricorderanno come uno dei cronisti più brillanti, come un grande inviato del Messaggero, il giornale che è stata la sua casa per tanti anni (ma Dido ha lavorato anche a Paese Sera e Repubblica).

I suoi libri

Da uno dei suoi libri (Le notti di Arancia meccanica) è stato tratto quello che viene oggi definito un film di culto, L’odore della notte firmato da Claudio Calegari, uscito nelle sale esattamente vent’anni fa. Per i più giovani di noi, che non lo hanno conosciuto, si può solo suggerire di leggerlo almeno come romanziere o scrittore di racconti. Il Sindacato cronisti romani abbraccia la moglie Cristina e la figlia Ilaria, giornalista del Corriere della Sera.