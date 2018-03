E’ morto all’ospedale San Martino di Genova l’avvocato penalista Mauruzio Sisca. A riportarlo Il Secolo IXI.

Colleghi sconvolti

Il noto avvocato del Foro di Savona aveva 61 anni. Era stato ricoverato per un problema cardiaco, tenuto in osservazione e sotto monitoraggio, le sue condizioni non apparivano serie. Era stato fissato anche un intervento, ma un malore improvviso l’ha portato alla morte.