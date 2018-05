Monica Setta torna in tv, ma è irriconoscibile. Si scatena il web

”La televisione è entrata nella mia vita a 40 anni, dieci anni fa. Sono uscita da Raidue perché, in questa scalata tardiva ma repentina, avevo perso di vista alcune cose e ho commesso qualche errore. Per esempio, ho commesso qualche errore nel rapporto con i telespettatori che mi seguivano”. Sono le parole della bella giornalista Monica Satta che durante un’intervista ha spiegato il motivo del suo allontanamento in tv nel lontano 2014. “Sbagliando, avevo imposto un modello un po’ vistoso di femminilità: un modello che oggi, mi creda, non mi appartiene più. Ma non mi appartiene sinceramente, perché lo sento non totalmente rispettoso del telespettatore. Vestire in maniera audace poteva sembrare un atto liberatorio, di femminismo, in cui era come se dicessi a tutti: ‘Io sono così, vado in giro come mi pare, il corpo è mio’, ma in realtà non lo era. Con il tempo, con la maturità, ho capito che sbagliavo”.

Monica Setta torna in tv

E’ tornata ultimamente nei salotti della Rai come opinionista e il suo look appare decisamente differente. Sui social non sono mancate frecciatine. Alcuni hanno scritto: “Cosa hai combinato? Sembri Peppa Pig”