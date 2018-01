Mons.Nosiglia, clochard morto è ferita

TORINO, 23 GEN – “E’ come fosse morto un mio fratello”, con cui “ho condiviso in questi anni la speranza di essere accolto e la rabbia e la frustrazione per una città che non riesce – malgrado i tanti sforzi lodevoli – a garantire il primo diritto: la vita”. Così l’arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, dopo la morte per assideramento di un clochard trentenne di origini extracomunitarie. “La sua morte ferisce me, i credenti della Chiesa di Cristo e tutti i cittadini di Torino”, aggiunge monsignor Nosiglia, secondo cui “è la rassegnazione il nostro vero nemico”. L’arcivescovo chiede “una vera mobilitazione delle coscienze, un sussulto di umanità e di dignità affinché ci si impegni, a ogni livello, perché non debbano più accadere simili tragedie fra noi”. “Non basta più circoscrivere il problema dei senzatetto agli addetti ai lavori – insiste – ai tanti che già se ne occupano. Il tema dell’accoglienza deve diventare ciò che è realmente: una questione di civiltà, che riguarda la città intera”.

