Monte di Procida, indetto il Premio “Homo Dignus” per le eccellenze flegree

Il Comune di Monte di Procida ha indetto il Premio “Homo Dignus”, un concorso riservato alle eccellenze flegree, ovvero a quei personaggi montesi o dell’area flegrea che si sono distinti nel loro ambito professionale o nel campo artistico, sociale e culturale per l’impegno o i risultati conseguiti nel 2017. L’iniziativa rientra nell’ambito della rassegna “Arte, Moda e Musica nella Terra del Mito”, ideata dall’amministrazione comunale e in programma a Monte di Procida a fine maggio grazie ai fondi del Programma Operativo Complementare (POC) Campania 2014-2020.

I riconoscimenti saranno attribuiti da una commissione creata ad hoc e composta da quattro esperti, alla quale è possibile segnalare le “eccellenze” ed inviare le candidature. La commissione in modo autonomo farà le sue valutazioni ed indicherà le proprie scelte. Le segnalazioni potranno essere presentate entro il 30 aprile 2018, facendo pervenire al Comune di Monte di Procida, una scheda di sintesi – scaricabile, assieme al regolamento, dal sito istituzionale ( questo il link: https://bit.ly/2I3hHsQ ) – via posta elettronica certificata (pec): [email protected] montediprocida.na.it, oppure a mano presso l’ufficio protocollo del comune o via posta cartacea al Municipio di via Ludovico Quandel. Le proposte di candidatura dovranno riportare come oggetto: “Segnalazione Premio Homo Dignus – Concorso eccellenze flegree”.

Gli ambiti in cui si distingue il Premio “Homo Dignus” sono quattro: artistico, musicale, teatrale; medico, scientifico, tecnologico; sociale, culturale, educativo; imprenditoriale. La premiazione avverrà in una manifestazione pubblica a fine maggio, che si terrà in un luogo da definirsi. Ai vincitori verrà consegnata una medaglia e la targa commemorativa con le motivazioni addotte.