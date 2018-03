Morì Rebibbia,processo ex Dir. sanitario

ROMA, 02 MAR – Per la morte di un detenuto, avvenuta a Rebibbia nel 2013, è stato rinviato a giudizio l’ex direttore sanitario del penitenziario, Luciano Aloise. Lo ha disposto il gup Marco Mancinetti che ha fissato il processo al prossimo 16 ottobre davanti ai giudici alla VI sezione penale. La decisione del giudice è arrivata dopo l’annullamento del proscioglimento dell’imputato su una ricorso presentato dalla Procura. Nei confronti di Aloise l’accusa è di omicidio colposo. Il detenuto Danilo Orlandi era morto a 32 anni dopo essersi ammalato di polmonite. Per l’accusa l’ex direttore sanitario non aveva disposto i necessari controlli per curare il paziente durante la malattia. Orlandi si trovava a Rebibbia per scontare una condanna definitiva a sei mesi per resistenza a pubblico ufficiale.”Finalmente si arriva ad un dibattimento – afferma l’avvocato Stefano Maccioni, legale dei familiari del detenuto -. Si potrà accertare la verità e capire cosa è avvenuto in carcere. Quando Orlandi era sotto la custodia dello Stato”.

