Doveva morire appena nato, invece ha festeggiato il primo compleanno: la grande battaglia del piccolo Cosimo

Cosimo è nato il 6 giugno 2017 con una malformazione sotto la vescica. Dopo un mese di operazioni e di cure i medici hanno detto che la sua insufficienza renale era troppo importante, e che non avrebbero più potuto fare alcunché per lui. Cosimo è passato alle cure palliative a partire dal 12 luglio. L’estate è passata e Cosimo era sempre con la sua famiglia. I medici avevano detto che avrebbe dormito sempre di più e mangiato sempre di meno. Invece continuava a svegliarsi, e sempre più spesso, e bene o male i suoi biberon, piano piano, se li beveva. Per il colmo della gioia della sua famiglia, e con grande sorpresa dei medici, a fine settembre lo staff ha annunciato una sensibile diminuzione della sua insufficienza renale. Il piccolo Cosimo è un vero guerriero.