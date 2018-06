Morte assurda. Sviene e sbatte la testa nella vasca: i capelli ostruiscono lo scarico… E’ l’assurda storia di una 17enne americana Brianne “Bri” Marie Rapp che aveva tutta la vita davanti a sè. Qualche problema con la tiroide, che teneva sotto controllo con dei farmaci, ma questo non frenava la sua voglia di fare e andare avanti. Non aveva fatto i conti con un destino assurdo che, dopo aver colpito suo padre due mesi fa lasciandolo paralizzato in un singolare incidente, venerdì scorso ha deciso che l’ora di Brianne era giunta. La ragazza è morta nella sua casa di Butler, in Pennsylvania, in un modo impensabile: stava facendo la sua doccia mattutina prima di andare a scuola quando è svenuta ed è caduta. I suoi capelli hanno ostruito il buco dello scarico, l’acqua ha continuato a uscire riempendo la vasca e traboccando sul pavimento mentre lei moriva affogata. la madre Kimberly dormiva nella stanza accanto e non ha sentito nulla. Quando si è svegliata, ha trovato la figlia sommersa nella vasca.