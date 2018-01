“Mi dispiace, sto per morire”, gli amici credono sia uno scherzo e il 17enne si uccide

«Mi dispiace, sto per morire», ha scritto, ma gli amici hanno creduto fosse uno scherzo, fino a quando non lo hanno trovato senza vita.

Matthew Jones si è tolto la vita lo scorso 28 agosto a soli 17 anni mettendosi un sacchetto di plastica in faccia mentre si trovava in un campeggio per un festival di musica

Matthew, che aveva in passato sofferto di depressione, sembra non avesse la reale intenzione di uccidersi, ma solo di attirare l’attenzione su di sé. Quando gli amici lo hanno trovato, hanno chiamato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Come riporta Leggo, secondo le analisi il ragazzo avrebbe assunto droghe e alcol e le allucinazioni causate da questo mix potrebbero essere state la causa del suicidio.