“MORTI PER COLPA DELLA POLITICA” Il dolore straziante delle famiglie dei ragazzi di Torre del Greco.

«Non si può, non si deve morire per negligenza, per incuria, per irresponsabilità, per superficialità, per burocratismo, per inedia, perché questa è la vera violenza, è la violenza contro la persona, contro l’umanità». Così il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, durante l’omelia dei funerali dei quattro ragazzi di Torre del Greco morti nel crollo del ponte a Genova. È una dei passaggi più duri dell’omelia del cardinale di Napoli Crescenzio Sepe che ha officiato nella basilica di Santa Croce a Torre del Greco (Napoli) le esequie dei quattro ragazzi morti nel crollo del ponte a Genova. «Che cosa si può dire a un genitore che vive nel dolore della morte del figlio? – ha proseguito Sepe – C’è il loro rifiuto ad ogni tentativo di ragionamento. Solo la fede in Cristo morto e risorto può essere d’aiuto».

L’omelia

La lunga omelia è stata salutata con un lungo applauso dalle migliaia di persone che gremiscono la chiesa. «Antonio, Giovanni, Matteo e Gerardo – ha concluso l’arcivescovo – restano testimonianza viva di una violenza consumata non dal destino ma dalla mano dell’uomo che si sostituisce alla mano di Dio per i propri interessi, e diventano simbolo di rinascita se tutti sapremo uniformare i nostri ruoli e i nostri comportamenti a quell’etica della responsabilità che è parte fondamentale del vivere civile e religioso». Matteo Bertonati, Antonio Stanzione, Giovanni Battiloro e Gerardo Esposito. Per le famiglie e la comunità di Torre del Greco oggi è stato il giorno dell’ultimo addio ai quattro ragazzi morti nel crollo del ponte Morandi a Genova, funerali che si sono tenuti nella loro città d’origine dopo la rinuncia da parte delle famiglie ai funerali di Stato che si terranno sabato a Genova. (Leggo)