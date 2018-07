Morti per il caldo anomalo, scatta l’allerta

Caldo anomalo e afa killer hanno seminato morte nel sud della provincia canadese del Quebec. Sono salite a 54 le vittime in questa ultima settimana, persone della fascia di età compresa tra i 50 e gli 85 anni. Nella zona si è registrata una anomala temperatura pari a 35 gradi centigradi, con altissimo tasso di umidità che si è prodotta maggiormente a causa dello smog.

Un triste bilancio destinato a salire.

Anche se sono in corso accertamenti del caso, le autorità sanitarie hanno spiegato che le vittime sono in gran parte uomini anziani e che vivevano in condizioni e abitazioni dove le temperature avevano superato addirittura i 35 gradi. Mentre cresce l’allarme, si aspettano condizioni climatiche favorevoli anche se sono previsti numeri maggiori di decessi registrati dalle autorità competenti.