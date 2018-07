Lutto nell’ Arma

Incidente su via Piave, cordoglio per la morte del carabiniere Gianluca Loffredo

L’appuntato dei carabinieri è deceduto ieri in un incidente stradale avvenuto su via Piave. Oggi e domani la camera ardente. Lunedì i funerali

Aveva 42 anni ed era un appuntato con qualifica speciale in servizio al Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Latina.

L’uomo, a bordo di una moto, si è schiantato contro una Lancia Y all’incrocio con via Sarno. Inutili i soccorsi, Loffredo è morto durante il trasferimento in ospedale.

Il militare prestava servizio presso il nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Latina. Le cause dell’incidente sono in fare di accertamento, i rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale.