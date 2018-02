Morto il giornalista Giovanni Choukhadarian

Una triste notizia per il mondo del giornalismo. È morto, all’età di 50 anni il giornalista sanremese, Giovanni Choukadarian a seguito di una lunga malattia.

Corrispondente di Repubblica, scriveva, tra gli altri, per il Foglio e fu anche un ex giornalista della Riviera. Come inviato seguì 13 festival di Sanremo, era molto legato al mondo della musica soprattutto in rapporto alla sua città. Suo il blog musicale Sanremout, fu anche un giurati del Tenco.

Come riporta lariviera.it i funerali domani alle 15:00 nel santuario della Madonna Miracolosa di Taggia