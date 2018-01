Morto in stazione, ipotesi investimento

NARNI (TERNI), 2 GEN – Un giovane straniero è stato trovato morto su uno dei marciapiedi accanto ai binari della stazione ferroviaria di Narni scalo. Sono in corso indagini da parte della polfer per verificare se sia stato colpito da un treno in transito. Gli agenti hanno svolto verifiche in particolare su un Frecciabianca giunto nello scalo di Jesi. Per consentire gli accertamenti la circolazione tra Orte e Terni è rimasta sospesa per circa 40 minuti. Con i treni in transito che hanno accumulato ritardi fino a un’ora. ().

2018-01-02_1021618654