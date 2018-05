Stroncato da infarto dopo un rapporto sessuale in auto: ricercata la donna

E’ morto per infarto che lo ha colpito dovo aver avuto un rapporto sessuale. Un pensionato di 78 anni, è stato ritrovato nella sua auto nel parcheggio dietro alla Girandola, a Bagnolo Cremasco. Morto in auto a causa di un infarto che lo ha colto dopo un rapporto sessuale.L’uomo era scomparso da venerdì e i familiari avevano lanciato l’allarme. Secondo gli accertamenti a uccidere il pensionato è stato un infarto che non gli ha lasciato scampo. La notizia è riportata da giornaledicremona.it, le forze dell’ordine sono alla ricerca della donna che si sarebbe allontanta senza chiamare i soccorsi.