Morto Longhi, storico direttore Tg1

ROMA, 1 GEN – E’ morto Albino Longhi. Giornalista, dal 1969 in Rai, storico direttore del Tg1, era nato a Mantova nel 1929. Aveva diretto la testata della rete ammiraglia per due volte, dal 1982 al 1987 e poi per un breve periodo nel 1993. In seguito lasciò la Rai e diventò direttore del quotidiano L’Arena. Poi nel 1996 si è occupato dell’immagine dell’allora presidente del Consiglio Romano Prodi. “Un professionista straordinario con una umanità, lucidità e senso della notizia fuori dal comune. Albino Longhi è stato un pezzo importante della storia Rai e per questo ci stringiamo alla famiglia in un momento di dolore”. Queste le parole della Presidente della Rai Monica Maggioni e del Direttore Generale Mario Orfeo in ricordo di Longhi.

