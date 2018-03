MANTOVA, 20 MAR – Tragico infortunio sul lavoro a Villa Poma (Mantova), in un’azienda di stoccaggio e commercio di cereali. Un operaio di 50 anni è morto poco prima dell’ora di pranzo in circostanze ancora da verificare. Le prime notizie parlano di trauma da schiacciamento. Sul posto i carabinieri e i tecnici della Medicina del lavoro per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.

