Addio a Pippo…È morto il maestro Pippo Caruso, mentore di Pippo Baudo e protagonista della tv

È morto a 82 anni il maestro Pippo Caruso, che era nato a Belpasso (Catania). Ha diretto le orchestre Rai di Roma e Milano, l’orchestra sinfonica della Rai e del Festival di Sanremo, quella di Roma e del Lazio e molte altre.

La notizia è stata data dallo stesso presentatore, Pippo Baudo, che si è detto “distrutto per la perdita”. Nella sua lunga carriera il direttore d’orchestra, arrangiatore e compositore aveva lavorato per il festival di Sanremo oltre che in trasmissioni come’Fantastico’ e ‘Domenica In’

Ha legato la sua storia a programmi televisivi di grande successo, condotti dal suo amico e mentore Pippo Baudo, come varie edizioni del Festival di Sanremo, Fantastico, Serata d’onore, Numero Uno, Domenica In e altri ancora. Insieme a Baudo, ha contribuito al lancio di Heather Parisi e Lorella Cuccarini. CONTINUA