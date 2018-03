Malore nel sonno, muore giovane papà: aveva 40 anni

E’ morto nel sonno, probabilmente stroncato da un infarto. Un giovane papà di 40 anni è stato trovato senza vita nella sua casa di Montemarciano. Abitava con la moglie e due figlie di 15 e 8 anni. Sarà l’autopsia a stabilire le cause del decesso. Come riporta ilcorriereadriatco l’uomo lunedì pomeriggio è andato a riposare e non si è più svegliato. I familiari lo hanno trovato in camera da letto, a terra.

I soccorsi non ha potuto che far altro che constatare la morte dell’uomo. Numerosi i messaggi di cordoglio lasciati nella sua bacheca di Facebook. «Ciao Marco spero che lassù veglierai alle persone a te più care e continuerai a guidarle nel miglior modo dei modi – il ricordo di una vicina – mi mancherà vederti con il cane e le tue figlie e salutarti mentre scarichi il furgone».