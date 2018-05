Torino. La moglie lo cerca da due giorni: morto nella tromba delle scale

Un uomo di 69 anni è stato trovato morto poco prima di mezzogiorno in uno stabile di corso Matteotti. A fare la scoperta, al fondo della tromba delle scale è stato un tecnico dell’ascensore, che era intervenuto per un guasto. La più accreditata risulterebbe quella del suicidio come riporta torinotoday. Il 69enne, che soffriva di problemi depressivi, si era allontanato da casa nella giornata di mercoledì. La moglie aveva fatto denuncia di scomparsa.