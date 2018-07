Mosca sparalarve colpisce una ragazza: ricoverata con l’occhio pieno di vermi

Non ha capito subito cosa le era successo, ma quel dolore in aumento di ora in ora l’ha costretta a rivolgersi alla guardia medica. Come riporta l’Unione Sarda, una mosca sparalarve ha depositato le sue uova all’interno di uno degli occhi di una ragazza di Donigala.

La corsa in ospedale

La donna è stata subito visitata da un oculista, che ha notato subito la presenza delle uova. Una mosca “Oestrus ovis”, molto presente nelle zone di campagna, aveva ronzato attorno alla testa della “vittima”. Poi, la grave scoperta. Per debellare le uova dell’insetto, è stato necessario un anestetico e poi un collirio ad hoc e dell’antibiotico.