Mose: Cantone, ci sono molti problemi

VENEZIA, 16 GEN – “Per il Mose ci sono a dire il vero molti più problemi di quanto potessi immaginare. Ci sono anche un po’ di incertezze e scarse chiarezze su una serie di cose che stanno avvenendo ma per un fatto di riservatezza non posso dire altro”. L’ha detto il presidente dell’Anac Raffaele Cantone. “Il commissariamento nella prima fase ha dato un segnale di discontinuità che c’è ancora – ha continuato – ma le difficoltà che stiamo incontrando adesso non sono tutte spiegabili e dobbiamo capire bene cosa sta avvenendo”.

