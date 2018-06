Incidente mortale: moto contro tir, uomo muore decapitato

Un centauro è morto decapitato nello scontro che ha coinvolto la sua moto e un tir. L’incidente intorno alle ore 12 sulla Pontina, allo svincolo Pratica di Mare. Il motociclista sarebbe stato incastrato per motivi in corso d’accertamento dal cassone del mezzo pesante che lo ha trascinato per alcuni metri. Sul posto è intervenuta l’eliambulanza e la polizia stradale. I soccorsi hanno tentato immediatamente di rianimare l’uomo vittima dell’impatto ma non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Al momento si registrano code di 3 chilometri in aumento in direzione Roma.

Fonte: FanPage