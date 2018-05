Lutto nel mondo delle moto, il pilota è morto per salvare il suo cane

Lutto nel mondo del motocross, è morto Eric Geboerts

Il mondo del motocross è in lutto. E’ morto Eric Geboers: l’ex pilota, 56 anni, ha perso la vita per cercare di salvare il proprio cane caduto in acqua nelle struttura di Miramar, zona residenziale del Belgio. Il pilota, dopo essersi tuffato in acqua, a causa della temperatura molto bassa dell’acqua e del buio si è trovato in difficoltà finendo annegato. La notizia è riportata da Fanpage. Geboers è stato il primo pilota a vincere un Mondiale in tutte e tre le categorie – 125, 250 e 500 -, impresa che gli valse anche il soprannome di Mister 875, dalla somma delle cilindrate con le quali si era imposto. Ha conquistato cinque titoli mondiali nell’arco della sua carriera.