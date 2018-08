Notte di sangue al centro storico di Napoli, due giovani sono finiti accoltellati a seguito di una rissa. È accaduto in via Rosaroll, all’interno di un locale sudamericano. I due sono stati soccorsi e trasportati agli ospedali Loreto Mare e Cardarelli per i vari fendenti ricevuti al volto e ai glutei, sul posto è giunta la polizia che dopo aver ascoltato le vittime e i testimoni è a lavoro per ricostruire l’accaduto.

fonte: Internapoli