RICEVE 90 MULTE IN 2 ANNI MA LE AUTO SONO TUTTE GUIDATE DA ROM

L’incubo non conosce tregua per Renato Cardone un ignaro imprenditore di San Severo (Foggia), la cui identità è stata rubata e che si è scoperto proprietario di un’incredibile parco auto di vetture che circolano sul territorio di Roma e della sua provincia guidate da cittadini, soprattutto stranieri dell’Est, che non si preoccupano di viaggiare sprovvisti di copertura assicurativa o con la patente scaduta o sospesa.

LE DICHIARAZIONI

«Se non fossi riuscito a fare annullare alcuni verbali e non avessi presentato i ricorsi – racconta Cardone – solo per i punti, avrei già stracciato sette o otto patenti. Ma solamente di spese legali questa vicenda pazzesca mi è costata 10mila euro». «L’ultimo che mi ha recapitato la Stradale – aggiunge Cardone – è da ben 5.016 euro. Lo hanno stilato dopo avere fermato sulla via Ardeatina un romeno alla guida di un veicolo senza assicurazione. Quell’uomo ha dichiarato agli agenti che io gli avevo prestato l’auto. La macchina è stata sequestrata, il romeno lasciato andare e io eccomi con l’ennesima multa da contestare. Ma mi hanno detto che se pago presto mi scontano duemila euro. Assurdo».

Le sedici auto sono: un’Audi targata CM; una Zafira targata CA; una Bmw serie 3 targata BP; una Mercedes targata BV; una Focus targata CT; una Bravo targata DZ; una Mercedes targata BZ; una Jaguar targata BL; una Megane targata CG; una Volkswagen Polo targata CH; una Megane targata CM; una Focus targata AZ; una Peugeot 1007 targata CX; una Clio targata CD; una Croma targata DD.