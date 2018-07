Una tragedia enorme. E’ morta la ragazza di 16 anniinvestita questa sera da un’auto a Savignano sul Rubicone.

Non ce l’ha fatta. I medici hanno provato di tutto, ma non ce l’hanno fatta.

L.L. 16 anni di Savignano sul Rubicone è morta questa sera lunedì 2 luglio alle 21.40 in Viale della Resistenza a circa 150 metri dalla palestra Seven.

La giovane era uscita di casa con le amiche, ha attraversato la strada ed è stata investita da una Fiat Panda. L’urto è stato violentissimo e la giovane è rimasta a terra incosciente. E’ stata praticata la rianimazione cardio polmonare. Tutto inutile. Tanti amici erano lì a poca distanza in attesa di una buona notizia che non è arrivata. Urla e pianti. Un gravissimo lutto. Una morte assurda per una ragazzina.