Muore a 18 anni, la madre decide di tenere il cellulare del ragazzo acceso: quello che accade ogni sera è straziante

Una madre in lutto ha raccontato che ogni giorno da un anno a questa parte invia un messaggio su Whatsapp al figlio morto. Luke Pollard ha perso la vita quando aveva solo 18 anni, poco più di un anno fa, e da allora Caroline Beckett non ha fatto trascorrere neppure un giorno senza scrivergli, naturalmente non ottenendo nessuna risposta.

La storia

L’adolescente è morto all’ospedale di Newcastle pochi mesi dopo aver ricevuto la diagnosi della sindrome vascolare di Ehlers-Danlos. Da quel momento sua madre non si dà pace e al Chronicle Liveche ha raccontato di pensare a suo figlio ogni giorno e di “continuare a lottare” per tentare di ritrovare in minimo di serenità. Poi ha aggiunto: “Ogni sera gli mando un messaggino su Whats App”.