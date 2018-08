Muore a 20 in un drammatico incidente stradale. La famiglia è distrutta. Nessuno si dà pace.

Non ce l’ha fatta Enzo Sicignano, 20 anni, morto in un incidente stradale avvenuto lo scorso 25 luglio tra Santa Maria la Carità e Sant’Antonio Abate, provincia di Napoli. Il ragazzo era in sella alla sua Vespa quando una Fiat Panda guidata da una ragazza di 24 anni lo ha preso in pieno. Soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, è rimasto ricoverato per cinque giorni all’ospedale San Leonardo di Castellammare, ma nella serata di martedì è deceduto. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente: stando a quanto si apprende, il giovane avrebbe sbattuto la testa prima sull’automobile che l’ha preso e poi a terra. Le sue condizioni di salute sono apparse fin da subito disperate ai soccorritori.

Facebook

Sono tanti i messaggi d’addio per il ragazzo da parte di amici, conoscenti e familiari. Sulla sua pagina sul social network Enzo aveva messo come copertina una fotografia di Davide Simoncelli, il campione di motociclismo morto a 24 anni in un incidente il 23 ottobre 2011, quando stava correndo il Gran Premio della Malesia di MotoGP. Anche Enzo era una appassionato di motociclismo e motociclette.