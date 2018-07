Muore a tre giorni dalla Maturità: le amiche fanno esame al posto suo.

Ha lottato contro il tumore per due anni e ha portato avanti i suoi sogni: conseguire la maturità e coltivare il teatro. Martina Natale, 19 anni di Latina, non ce l’ha fatta: se ne è andata il 12 giugno, a tre giorni dall’esame finale al linguistico Manzoni. Aveva scritto la sua tesina, sul teatro e Pirandello, grandi sue passioni. Le sue compagne si sono presentate al suo posto a sostenere l’orale e hanno conseguito per lei il diploma.

Il sogno di Martina

Un sogno realizzato nel nome di “Tutte unite per Martina”, come riporta Latina Oggi: il diploma di Maturità consegnato alla famiglia alla fine dell’esposizione delle sue compagne della VB. Un documento dalla “valenzasimbolica, ma i professori – come riporta il giornale locale – sono stati chiari: si sono attivati affinché il Ministero possa certificare il diploma ufficiale a nome di Martina Natale”.

Fonte: TgCom