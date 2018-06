Muore annegata a tre anni: il gesto disperato della madre per risuscitarla. Amelia Harris, appena tre anni muore annegata nella vasca da bagno a causa della distrazione della madre i Carly Ann Harris, 37 anni. Quando la polizia è arrivata nella loro casa a Rhondda si è trovata davanti una scena raccapicciante. La donna stava accendendo un falò in giardino. Accanto al fuoco, c’era il corpicino senza vita della bambina coperto da un panno bianco. Carly Ann ha poi spiegato agli agenti di essere convinta che quel rituale religioso avrebbe salvato sua figlia. A lanciare l’allarme, come riporta il Daily Mail, è stato il fratello della 37enne, da lei stessa chiamato per una emergenza. Quando è giunto sul luogo della tragedia ha cominciato a urlare attirando l’attenzione dei vicini che hanno poi contattato le forze dell’ordine.