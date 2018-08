morto improvvisamente mentre si trovava a trascorrere le vacanze estive ad Ischia, insieme alla moglie. Lutto nel mondo giuridico quando giovedì la notizia della morte dell’avvocato Andrea Novelli, 70 anni, è venuto a mancare a seguito di un malore fatale. Esperto nel diritto della navigazione «siamo stati insieme per moltissimi anni – ricorda l’ex collega di Studio, Francesco Linguiti -. Sei anni fa ho aperto con i miei figli ma ricordo Andrea Novelli come uno splendido collega ed un ottimo avvocato. Dotato di grande acume, sapeva affrontare problemi nuovi. Ecco – prosegue – aveva questa dote: problematiche giuridiche del tutto nuove, affrontate con grande intelligenza e forte praticità. Ma questa – aggiunge – era una sua caratteristica».

Residente in via Piave, ad Ancona, Novelli «aveva l’hobby per la caccia e la passione per i cani» e chi lo conosceva aggiunge anche quella per la lettura e la montagna, oltre a Ischia che era ormai una tappa quasi fissa. Anche il ricordo della presidente dell’Ordine degli Avvocati, Serenella Bachiocco, è di grande stima per Novelli. «Era una persona già di fama quando ero ancora praticante – ricorda -. Poi, insieme, siamo stati ad un corso di mediazione e lì ho scoperto una persona profonda, sarcastica, che aveva il gusto della battuta. Un uomo con il quale si dialogava molto bene tanto che poi ci siamo conosciuti meglio e l’ho apprezzato sempre di più. Una persona apparentemente distante – chiosa – ma affabile una volta che ci si iniziava a parlare. Un buonissimo collega con il quale ci si poteva confrontare ed avere un buon dialogo e che, anche recentemente, avevo incontrato in tribunale in compagnia della moglie».

Novelli, persona stimatissima tra i colleghi, era solito trascorrere l’estate alle terme di Ischia insieme alla consorte. Qui, un malore accadutogli nella notte tra mercoledì e giovedì, lo ha strappato alla vita. In passato aveva avuto una brutta malattia che era riuscito però a superare. La sua carriera iniziò con l’iscrizione all’Albo nel 1977 quando, in una città di mare quale è Ancona, si dedicò proprio al diritto della navigazione occupandosi dei sequestri delle navi. Tra le tante vicende che lo videro impegnato come legale, ci fu anche quella riguardante il Biogas. La salma di Andrea Novelli non è ancora rientrata nel capoluogo dorico e i funerali non sono stati fissati. L’avvocato, oltre alla moglie Elisabetta, lascia anche la figlia Camilla.