MUORE A 18 CARBONIZZATO NELLO SCONTRO CON UN CAMION

Fredrik Borghi aveva 18 anni ed era alla guida di una Fiat Punto, che nel tardo pomeriggio di ieri si è scontrata con un camion a Turate, in provincia di Como. Il giovane aveva appena preso la patente ed è morto carbonizzato nell’incendio che si è sviluppato dopo l’impatto.

LA DINAMICA

Secondo quanto hanno riferito i soccorritori, infatti, nell’incidente sono rimasti feriti anche un ragazzo di 19 anni e un uomo di 48. Il più giovane, Antonio Domenico Iacopetta, di Bulgarograsso, è stato trasportato in elicottero a Niguarda in codice giallo, l’altro soccorso in codice verde.

Ancora in fase di accertamento la dinamica esatta dell’incidente. Lo scontro sarebbe avvenuto mentre l’auto era in fase di sorpasso. La Fiat potrebbe essere uscita senza aver visto il camion in arrivo e senza aver calcolato lo spazio a disposizione per rientrare sulla corsia di marcia.

