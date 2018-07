Muore di Cancro, ma la Chiesa le nega i funerali. Il motivo è assurdo!

Niente funerale per lei, e i parenti insorgono: il caso di Barbara Budai, una donna di 45 anni morta pochi giorni fa e a cui è stato negato il funerale in chiesa, sta facendo discutere non solo nella sua terra ma anche sui social. Barbara negli ultimi anni si era avvicinata al buddismo, particolare che ha portato dunque il parroco di Borgo Montenero, una frazione di San Felice Circeo, e la diocesi di Latina a negarle la cerimonia.