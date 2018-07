Muore pochi giorni dopo la nascita del suo bimbo. Era giovanissima.

Solo qualche mese fa aveva coronato il suo sogno, rimanere incinta, ma la bellissima notizia ha fatto posto ad un scoperta devastante: una leucemia fulminate che in poco tempo l’ha portata via per sempre.

La triste storia

È la triste storia di Emanuela Balducci, 32enne maestra riminese, stroncata dal male domenica scorsa pochi giorni dopo il parto. Tutto è iniziato alla fine di giugno quando la donna ha partorito il piccolo. Nei giorni precedenti le sue condizioni di salute erano già peggiorate. Sono bastate poche ore agli esami specialistici per capire che il motivo era un nemico terribilmente malvagio: una forma di leucemia che offre poche speranze.

Fonte: Fanpage