Muore travolto da treno stazione Firenze

FIRENZE, 05 FEB – Una persona è deceduta dopo essere stata investita, pochi minuti prima delle 20.00, da un treno in transito alla stazione di Rifredi, a Firenze. Si tratterebbe di un giovane, probabilmente italiano. In base a una prima ricostruzione della polfer, sarebbe stato travolto mentre attraversava i binari, all’altezza del binario 3 dal treno Italo 8959 in arrivo da Brescia alla stazione di Santa Maria Novella, e diretto a Napoli. Immediato lo stop alla circolazione con pesanti ripercussioni anche alla Stazione di Santa Maria Novella. Poco dopo le 20.30, i treni hanno ripreso a circolare su sei dei 9 binari della stazione e quindi tutto in breve rientrerà alla normalità. Intanto i passeggeri dell’Italo 8959, sono stati ridistribuiti sui convogli successivi e, assicurano dall’ufficio stampa di Italo, riparti entro un’ora.

2018-02-05_1051721545