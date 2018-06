La strada del terrore: ciclista 66enne morto in incidente

Travolto e ucciso da un’auto in corsa. E’ accaduto sulla strada statale 18 all’altezza di Capaccio – Paestum dove un ciclista è stato coinvolto in un incidente mortale verificatosi alle 8.30, nei pressi dell’intersezione stradale in località Spinazzo. Da tempo era stata segnalata la pericolosità della viabilità sia da residenti che da automobilisti. L’uomo deceduto è un 66enne di Battipaglia, il ciclista sarebbe stato travolto da una Citroen Picasso. Lo scontro è stato terribile: l’uomo è andato contro il parabrezza dell’auto, il ciclista è poi finito sotto le ruote anteriori della vettura. Per il povero ciclista non c’è stato nulla da fare quando sono giunti i soccorritori del 118. Nonostante l’immediato arrivo dell’unità di rianimazione della Croce Azzurra di Agropoli e di Licinella, le ferite e lesioni interne riportate dall’uomo sono ne hanno provocato la morte immediata .