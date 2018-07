Muore bimbo di 17 mesi in auto, indagati i genitori

Il caldo asfissiante, il sole cocente e la macchina incandescente. Un mix fatale per un povero bimbo di 17 mesi

che è stato trovato morto in auto.

Il piccolo era stato lasciato in auto per troppe ore chiuso in quel fuoco di afa, sotto il sole cocente.

Inutili i soccorsi e la segnalazione dei passanti.

“Purtroppo gli sforzi dei soccorsi non hanno impedito una sfortunata tragedia e il bambino è stato dichiarato morto”, questa la nota ufficiale dichiarata dal dipartimento Pembroke Pines, in Florida.

Inutili i soccorsi e gli avvertimenti dei passanti che avevano segnalato la presenza del piccolo nella vettura agli agenti. Le temperature eccessive di quelle zone registrano gradi superiori ai 30*.

Ora, la parola passa alla giustizia, i genitori sono entrati nel registro degli indagati.